Superbonus 90% | pronte le istruzioni dell' Agenzia delle Entrate | ecco a chi è riservata l' agevolazione

Evitare il rischio di contenziosi e garantire il corretto svolgimento dei lavori, portandoli a termine. La scadenza del110% e% per gli interventi sui condomini, fissata per il prossimo 31 dicembre, preoccupa Ance Catania, l'associazione dei costruttori edilizi della provincia etnea. "Le numerose ...

Decreto Asset: ufficiale la proroga del Superbonus 110% per le ... ANAPI

Superbonus 110%, le unifamiliari con lavori a buon punto hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 Edilportale.com

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sul superbonus "abbiamo avuto qualche spiraglio di apertura, non ne conosciamo i contorni, ma sappiamo che il problema è all'attenzione del governo, che non è sottovalutato".L'Ance Grosseto ha rilasciato una nota in cui evidenzia la necessità di una proroga per il Superbonus 110% e 90%, la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2023. L'associazione sottolinea che una c ...