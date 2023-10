Superbonus 2024 | scatta una nuova proroga Ecco per chi aggiornamento 14 OTTOBRE

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ultime notizie: Governo ragiona su: nonostante le aspre critiche all’incentivo dedicato alla riqualificazione energetica degli edifici, secondo le ultime indiscrezioni il Governo starebbe comunque ragionando su una sua. Sarebbe limitata però solo a una ristretta platea di categorie.come potrebbe essere modificato.una: in arrivo un’altra modifica, l’ennesima, per l’incentivo dedicato alla riqualificazione energetica degli edifici? Sembra ormai certo che a partire dal prossimo anno interverranno dei ...

...del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote Irpef risultano finanziate solo per il, fino ... mentre l'associazione nazionale dei costruttori rimane cauta: "Sulabbiamo avuto ...

Superbonus, cosa cambia con il 2024 e quali sono le scadenze d'autunno Sky Tg24

Superbonus 2024: Poste torna ad acquistare crediti. Condizioni (aggiornamento 13 OTTOBRE) Termometro Politico

Circa quindici per la conferma del taglio del cuneo contributivo e per l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef (entrambe misure che però al momento valgono solo per il 2024); più le ...Un incontro di un'ora e mezza tra governo e parti sociali, con al tavolo 17 associazioni. Non c'era Maurizio Landini, che non si è presentato e ha lanciato ...