(Di sabato 14 ottobre 2023) In un mondo in costante evoluzione, poche aziende possono vantare un impegno all’innovazione e alla sostenibilità comeS.p.A, nome che rappresenta da sei decenni un simbolo di eccellenza e impegno nell’industria

... ma anche attenzione all'arte e alle particolarità del paese: PiscinaMadonna del Rosario ...le tre nuove opere della galleria del centro cittadino 'Piscina arte aperta' in piazza, ...

Suardi S.p.A festeggia sessant'anni e traccia il futuro delle costruzioni L'Eco di Bergamo

Piscina festeggia la Madonna del Rosario con cibo, nonni e cani PiazzaPinerolese.it

In un mondo in costante evoluzione, poche aziende possono vantare un impegno all’innovazione e alla sostenibilità come Suardi S.p.A, nome che rappresenta da sei decenni un simbolo di eccellenza e ...L’evento in biblioteca con i dirigenti, le squadre e i campioni del passato. Premiato Piercarlo De Ghislanzoni per il libro sul club dalle origini a oggi ...