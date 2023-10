Strage nel kibbutz di Kfar Aza | Nbc | «Trovate mappe e piani dettagliati per attaccare scuole e centri giovanili» – I documenti

Leggi su open.online

(Di sabato 14 ottobre 2023) La Nbc ha rivelato in esclusivatrovati sui corpi dei miliziani di Hamas dopo l’attacco aldiAza, dove un’intera comunità è stata decimata. Si tratta deidi attacco, molto, nelle mani delle unità da combattimento che hanno fatto irruzione nel. Le istruzioni in arabo sono stampate su fogli A4, cona colori in cui vengono indicate alcune aree: studio dentistico, supermercato, sala da pranzo, perfettamente localizzati. Ma non solo. Tra gli obiettivi indicati dalle due unità altamente addestrate ci sono una scuola elementare e un centro giovanile, con l’ordine di «ricerca» e «cattura ostaggi». In una pagina classificata come Top Secret in cui viene delineato il piano di attacco, si legge che ...