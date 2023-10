Strage di Mestre | i dubbi lasciati dall’autopsia dell’autista

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sono passati undici giorni dall’incubo di. Unain cui la sera di martedì 3 ottobre morirono 21 persone, tra cui anche bambini. La paura lascia il posto alla rabbia per quanto accaduto e non è ancora chiaro come il bus sia potuto precipitare da quel cavalcavia, strappando la vita ad innocenti. Cosa è L'articolo proviene da Il Difforme.

...a questacaratterizzata ancora da molti punti interrogativi. Perizia sul guardrail Il 25 ottobre l'ispettore del Mit Placido Migliorino inizierà le attività operative sul cavalcavia di...

Strage di Mestre, nessun malore: l'autista del bus aveva il cuore sano TGCOM

Potrebbe non aver avuto alcun malore Alberto Rizzotto, il conducente del pulmann, precipitato a Mestre il 3 ottobre scorso: nell'incidente sono morte insieme a lui… Leggi ...MESTRE - «L'autopsia non è ancora conclusa in tutte le sue fasi, ma finora non sono emersi elementi che evidenzino che Alberto Rizzotto sia stato vittima di un malore».