“Stop al genocidio a Gaza” | a Milano un fiume di persone in sostegno del popolo palestinese | “Vogliamo la libertà dopo 75 anni di sangue”

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Noi siamo per il rispetto del diritto internazionale. Non ce l’abbiamo con gli ebrei in quanto ebrei, ma con l’occupazione sionista che compie un massacro nei territori palestinesi”. Lo gridano le migliaia diche questo pomeriggio sono scese in piazza ain solidarietà con il. Tra questi c’è chi come Shuad è originaria del campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia die da cinque giorni non ha notizie dei suoi famigliari: “Vorrei sapere se mia mamma è ancora viva – racconta – l’ultima volta che l’ho sentita mi ha detto che il quartiere dove vive era stato bombardato e mancava l’acqua per i bambini. Ma loro vorrebbero vivere come gli altri bambini perché i bambini non sono dei terroristi”. ll serpentone del corteo si snoda nelle vie tra la stazione centrale ...