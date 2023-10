Stelvio | acqua dal lago Bianco per creare la neve artificiale | diffida degli ambientalisti e non solo contro il progetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Alla luce dei fatti e delle contestazioni sollevate, il Comitato e le Associazioni scriventino gli Enti e i soggetti interessati ad interrompere i lavori di cantiere attualmente in corso per la realizzazione deldi riqualificazione dell’impianto di innevamento, nell’area protetta del Comune di Valfurva e a revocare in autotutela i provvedimenti ammnistrativi che autorizzano e/o assentono alstesso”. Il 29 settembre i legali del Comitato Salviamo il, il CAI Lombardia, Mountain Wilderness Italia, i Comitati Civico Ambiente di Merate e “Attuare la Costituzione” della Brianza hanno inviato a comuni ed istituzioni coinvolte una. Alla quale se ne aggiunta un’altra inoltrata dall’Osservatorio sul Parco dello ...