Sprint Indonesia | Martin vince e scavalca Bagnaia | è il nuovo leader della MotoGP

L'italiano Luca Marini ha conquistato la pole position del Gran Premio dell', 15/o appuntamento (su 20) della stagione MotoGP, sul circuito Mandalika di Lombok.

MotoGP GP Indonesia, tutte le emozioni della Sprint Race, con il sorpasso in testa al campionato La Gazzetta dello Sport

Martin vince Sprint ed è nuovo leader. Bagnaia 8° Sky Sport

Jorge Martin trionfa ancora nella Sprint Race e vola in testa alla classifica piloti. In difficoltà Bagnaia, tredicesimo in qualifica e ottavo nella mini gara ...L'italiano Luca Marini ha conquistato la pole position del Gran Premio dell'Indonesia, 15/o appuntamento (su 20) della stagione MotoGP, sul circuito Mandalika di Lombok. (ANSA) ...