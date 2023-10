Sportello bancomat | premi il tasto 9 e ti si apre un mondo che prima non conoscevi | non lo lascerai più

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 14 ottobre 2023) Cosa succede spingendo ilnove dellodi Poste Italiane? Potrete sfruttare un’incredibile nuova funzionalità che non prevede l’uso della carta. Prelevare dalloATM senza carta, ora è realtà. Scopriamo i dettagli della nuova curiosa funzionalità introdotta da Poste Italiane.(informazioneoggi.it)La nuova funzionalità di Poste Italiane si chiama cardless e pian piano raggiungerà tutti gli sportelli ATM d’Italia. Consiste nel poter prelevare denaro dalla propria carta usando esclusivamente lo smartphone. Non sarà più necessario, così, dover avere sempre con sé la carta per poter ritirare denaro presso uno. La dimenticanza non avrà conseguenze a condizione che non si sia dimenticato a casa anche il cellulare. ...