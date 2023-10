Sport in tv oggi sabato 14 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023)14ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sull’Italia, che sfiderà Malta nelle qualificazioni agli Europei di calcio. Gli appassionati di MotoGP potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Indonesia, mentre gli amanti di ciclismo potranno gustarsi il Tour of Guangxi, il Giro di Turchia e il Tour of Chongming Island. Vanno in scena i primi quarti di finale dei Mondiali di rugby e proseguono i tornei di tennis della settimana, con Jasmine Paolini e Martina Trevisan impegnate in semifinale tra Zhengzhou e Hong Kong. Spazio anche alla Coppa del Mondo di nuoto, ai Mondiali di beach volley, ai tornei di golf della settimana, ai campionati di basket, volley femminile, calcio femminile, pallamano e pallanuoto, oltre alla Serie C di calcio. Di seguito il calendario ...