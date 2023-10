Specchia | sindaca si toglie la fascia durante premiazione CC Nicola Magno NSC | «Si dimetta | una città non può essere rappresentata da chi non rispetta un servitore dello Stato»

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 14 ottobre 2023) «Il teatrino andato in onda ieri sera a Miggiano (Lecce),laorganizzata ogni anno dal sindaco Michele Sperti in occasione della fiera, è a dir poco deplorevole e vergognoso. Il sindaco di Miggiano ha inteso premiare il comandante della stazione Carabinieri di, comune limitrofo, per la sua attività investigativa e tutela della legalità. Nel mentre al maresciallo Giuseppe Borrello veniva conferito il riconoscimento, il sindaco diAnna Laura Remigi, dal pubblico, si sarebbe tolta latricolore e avrebbe urlato “è una vergogna” andandosene. Ci chiediamo cosa abbia spinto il primo cittadino, sempre attento ai diritti umani, alla questione Lgbt, promotrice dell’intitolazione di una via a Gino Strada, a stigmatizzare un premio consegnato a un ...