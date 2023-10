Spazzolino | hai sempre sbagliato e stai danneggiando la tua salute orale

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pur lavando i denti spessissimo forse non stiamo facendo troppo bene alla nostra bocca: ecco gli errori che danneggiano laRicordate la divertente trasmissione serale di Fiorello, “Non dimenticate loda denti“? Ebbene, oggi potremmo dire che va in onda quella in cui vi spieghiamo di non dimenticarlo, ma anche di usarlo correttamente. Già perché probabilmente, fino a oggi, non lo abbiamo usato nel modo corretto e stiamola nostra. Errori nell’utilizzo delloda denti – (grantennistoscana.it)Come ben sappiamo, laè fondamentale. Non solo per ragioni estetiche e sociali. Ovviamente, avere un bel sorriso, con denti bianchi e smaglianti è qualcosa che piace a tutti. ...