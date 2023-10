Spari nella folla del sabato sera | ucciso 46enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti di paura questaa Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove un uomo di nazionalità ucraina, di 46 anni, è morto in ospedale dopo essere stato ferito a colpi di pistola in corso Vittorio Veneto, davanti a centinaia di persone in strada per il. Il presunto omicida, un 44enne del posto, è stato fermato dai Carabinieri e condottolocale stazione dell'Arma. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio che potrebbe essere la conseguenza di una lite scoppiata il giorno precedente. In tanti si sono rifugiati in una pizzeria, che si trova nei pressi del luogo della sparatoria, spaventati e sotto shock per quanto accaduto. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo di Carabinieri e Guardia di Finanza. L'area è stata subito perimetrata, per consentire alle forze