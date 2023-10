Spalletti | “L’indagine deve continuare”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 13/10/2023 alle 20:37 CEST L’allenatore degli Azzurri parla del ‘Caso Scommesse’ Era molto cauto, sostenendo il lavoro della polizia L’allenatore italiano Luciano Spalleti ha parlato dell’uscita di Tonali e Zaniolo dalla concentrazione per via del ‘Caso Scommesse’. “Noi li sosterremo, ma è giusto lasciarli lasciare il nostro campo dopo aver parlato con la polizia”Lui ha spiegato. I due calciatori hanno dovuto lasciare il concentramento, su richiesta della Procura di Torino, per testimoniare davanti alla Questura di Firenze. Nelle sue dichiarazioni Hanno ammesso solo di aver scommesso su “blackjack e poker”, ma non il calcio. Se fosse vero, la sua pena sarebbe ridotta. Sulla stessa linea, inoltre, mister Spalleti è stato coerente con i fatti: “Se hanno commesso irregolarità è assolutamente ...