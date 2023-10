Spalletti conferma | 'Seguo Soulè e Colpani per l'Italia Con uno dei due ho già parlato'

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Lucianoil 4 - 3 - 3 anche nella gara contro Malta ma deve far fronte a tante assenze . In attacco ci sono Berardi, Raspadori e Kean, mentre a centrocampo gioca Bonaventura, che torna in ...

Spalletti conferma: "Sì, Soulé è nel mirino dell'Italia". Poi cita anche Colpani del Monza TUTTO mercato WEB

Spalletti conferma, Soulè interessa all'Italia Bianconera News

Protagonista assoluto della partita Berardi, che conferma lo stato di forma del campionato: “Fa piacere la doppietta, un ottima partita preparata bene, ora dobbiamo ricaricare le pile in vista ...Alla ricerca della tranquillità perduta dopo gli sviluppi della vicenda che ha coinvolto Tonali e Zaniolo, l'Italia di Spalletti svolge il compito che il pronostico le assegnava.