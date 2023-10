Southgate | «Non capisco i fischi a Henderson» Povero | ignora l’Arabia Saudita e i diritti civili

(Di sabato 14 ottobre 2023) Al minuto 62 dell’amichevole tra Inghilterra e Australia, giocata ieri,ha deciso di sostituire l’ex capitano del Liverpool Jordanche al momento del cambio ha ricevuto un’ondata die di insulti da parte dei tifosi inglesi. Una scelta che il commissario tecnico della Nazionale inglese non ha compreso affatto. Evidentemente finge dire cheda paladino deiLgbt pè andato a giocare in Arabiadove l’omosessualità può comportare anche la pena di morte. Inezie per il ct inglese. «Davvero non lo, è un giocatore che ha collezionato 79 presenze per l’Inghilterra. Il suo impegno per l’Inghilterra è eccezionale. Il suo ruolo nel gruppo, dentro e fuori dal campo, è molto importante. È stato lui a ...

...di Pep Guardiola e da tempo nel giro della nazionale maggiore inglese allenata da Gareth. ... Ventisette anni, Kalvin Phillipsè ancora riuscito a imporsi nella squadra di Pep Guardiola. ...

Inghilterra, Southgate sui fischi a Henderson: "Sfidano la logica, non capisco" TUTTO mercato WEB

INGHILTERRA - Southgate: "Non capisco i fischi a Henderson" Napoli Magazine

Andrew “Freddie” Flintoff has agreed a settlement with BBC Studios after he sustained serious facial injuries in an accident while filming Top Gear last year. BBC Studios, the BBC’s commercial arm, ...Gareth Southgate has reacted to England fans booing Jordan Henderson during Friday night’s international friendly against Australia at Wembley.