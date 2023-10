Sospeso il premio per la palestinese Adania Shibli alla Fiera del Libro di Francoforte. Scrittori e case editrici arabe lasciano l’evento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ladeldiannuncia la cancellazione della cerimonia di premiazione di, autricedel“Un dettaglio minore”. La motivazione, diffusa in una nota da Litprom, agenzia letteraria che organizza il, è “la guerra in Israele”. In compenso, “spazio addizionale sarà concesso alle voci israeliane”, ha fatto sapere, quasi in contemporanea, Juergen Boos, direttore dellatedesca. Ildellasi trascina dietro polemiche fin da questa estate, cioè da quando Ulrich Noller, giornalista e membro della giuria del, si era dimesso contro la decisione di premiare la scrittrice. A riaccendere la ...