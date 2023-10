Sophie Codegoni tradita da Basciano | corna a Ibiza e foto con ragazza

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nel salotto di Verissimoha detto la sua verità sulla fine della relazione con Alessandro. Negli ultimi anni sono state molte le voci che parlavano di tradimenti da parte del dj nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, voci a cui non ha mai dato peso fino ad oggi. Il momento che sta affrontando è decisamente delicato maha scelto di vuotare tutto il sacco in tv. Sull'epilogo di questa storia nata tra le quattro mura della Casa della versione Vip del Grande Fratello le versioni dei diretti interessati non sembrano combaciare dal momento che Alessandro continua a ribadire di non averla mainonostante le prove visibili, tangibili, nero su bianco.da ...