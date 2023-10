SmackDown 13 10 2023 Welcome to the Season Premiere!

(Di sabato 14 ottobre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, questo episodio dello show blu segna laPremiere per lo show blu e infatti ci si aspetta grandi cose visto anche che per l’occasione farà il suo ritorno Roman Reigns e inoltre Triple H ha un annuncio da fare. Ma direi di non perdere altro tempo e di immergerci nello show. PROMO: Fra il tripudio del pubblico fa il suo ingresso John Cena che ci dà il benvenuto a questaPremiere. Nemmeno il tempo di dire altro che Cena viene interrotto da Roman Reigns e dalla Bloodline. Il Tribal Chief si fa riconoscere dal pubblico come al solito e dice a Cena che davanti a lui ha il vero GOAT ovvero il Tribal Chief Roman Reigns! Il Leader della Cenation capisce immediatamente dove vuole arrivare Reigns e dopo essersi complimentato con lui per lo storico regno, ...

...varie apparizioni nei più grandi palcoscenici di tutto il mondo e in particolare a WWE! ... Vengono presentati anche gli eventi successivi del: 5 novembre " "Da oriente a occidente" c/o ...

SmackDown Report 13-10-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

WWE Smackdown Report 06/10/2023 Judgment Day on Smackdown Tuttowrestling

Randy Orton could be set to return at this year's Survivor Series. That's according to a recent report from Fightful Select, with it being noted that WWE are expecting the multiple-time world champion ...Durante le scorse puntate di Monday Night Raw, Jey Uso aveva fatto il suo debutto sui ring dello show rosso dopo aver letteralmente abbandonato Friday Night SmackDown e la Bloodline, con Adam Pearce ...