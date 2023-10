Slam Jam e Umbro portano l' estetica del calcio inglese nella collezione Autunno Inverno 2023

(Di sabato 14 ottobre 2023) Che il mondo della moda nell'ultimo periodo abbia preso ispirazione dal mondo delnon è una novità: la nuovadiJam xperò sembra andare oltre alla classica jersey che tante volte abbiamo visto rivisitata dai brand durante gli show delle fashion week.Jam xFall Winter 23Jam eDalla scorsa stagione Primavera/Estate,Jam eItalia hanno iniziato a lavorare assieme in un percorso di ricerca per ridefinire i codici di stile dello storico brandfondato a Manchester nel 1924.è da sempre il brand di riferimento nel mondo del ...

Non è un caso che nella reinterpretazione di sé il brand di Manchester guardi tantissimo a quelle atmosfere, ed è tornato a rifarlo nella collaborazione con, nel secondo capitolo della ...

Dalla scorsa stagione Primavera/Estate, Slam Jam e Umbro Italia hanno iniziato a lavorare assieme in un percorso di ricerca per ridefinire i codici di stile dello storico brand inglese fondato a ...