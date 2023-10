Simona Izzo | Ecco A Quanto Ammonta La Sua Pensione!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 14 ottobre 2023): nel corso di un’intervista del passato, la famosa attrice, doppiatrice e regista ha dichiaratopercepisce di pensione ogni mese, dichiarando che si tratta di una cifra troppo bassa.che cosa ha detto!è uno dei personaggi televisivi più noti in Italia. Ha partecipato a numerosissimi programmi televisivi ed è volto noto anche sul grande schermo. Ora, ovviamente, percepisce la pensione per via della sua età. Si tratta però di una cifra davvero inaspettata che ha lasciato di stucco i suoi fan e non solo.: la cifra della suaè un volto famosissimo in Italia e ha lavorato davvero molto in televisione. Recentemente ha preso parte anche a ...