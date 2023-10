Silvia Toffanin sconvolta | il consiglio per Sophie | “Non tornarci”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 ottobre 2023)Codegoni è tornata a Verissimo, questa volta da sola e per parlare della rottura con Alessandro Basciano.ha messo a suo agio l’ex gieffina, per tutta la prima parte dell’intervista l’ha fatta parlare, ma le sue espressioni erano eloquenti. Le parole didurante le rivelazioni diCodegoni. La Codegoni ha raccontato di aver ricevuto messaggi perfidi da parte del suo ex e la conduttrice ha commentato: “Tu lo perdonavi sempre e lo giustificavi? tra l’altro tua mamma in passato ha subito della violenza. Ti sei mai chiesta perché faceva questo? Lui secondo te era innamorato davvero di te? Ma poi mi ricordo la proposta di matrimonio così plateale a Venezia, perché allora? Forse lo show amava? Adesso ti sta cercando quindi? Ah, ti ha scritto che ...