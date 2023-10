Sharon Stone | «Dipingere mi ha aiutata a superare momenti durissimi Come la morte di mio fratello e quella di mio nipote»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Esposti fino a dicembre in una galleria alle porte di New York, i quadri dell'attrice 65enne raccontano del suo mondo interiore.ha ripreso adurante il lockdown e non ha più smesso

Sono trascorsi ventidue anni dal giorno in cuifinì in terapia intensiva per un ictus dal quale, secondo i medici, avrebbe avuto solo l'1% di possibilità di riprendersi. Invece l'attrice americana ha combattuto la sua battaglia: si è ...

Sharon Stone, solo mio padre con me quando stavo per morire Agenzia ANSA

Sharon Stone rivela: «Hollywood mi ha dimenticata perché ho una ... Vanity Fair Italia

L'attore e la figlia Ella Bleu hanno scritto dediche piene d'amore per la loro cara, scomparsa a 57 anni nel 2020. E Sharon Stone ha risposto sui social Avrebbe compiuto 61 anni il 13 ottobre ...Roma- Durante un'intervista rilasciata a People, la nota attrice americana Sharon Stone ha voluto raccontarsi. In modo specifico ha parlato di come la sua vita sia cambiata drasticamente dopo ...