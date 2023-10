Serie C 2023 24 | nel Girone A incredibile vittoria della Triestina | trionfa anche la Pergolettese

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sono appena terminate le gare delle 14.00 delA diC con la clamorosain rimontaper 2-1 contro la Lumezzane. A passare in vantaggio sono gli ospiti grazie alla rete di Regazzetti al 62?, ma gli alabardati nei minuti di recupero compiono una vera e propria impresa. Al 91? infatti arriva il pareggio con Adorante, e due minuti più tardi Fofana sigla il gol. I biancorossi salgono così momentaneamente in terza posizione con 16 punti, mentre la Lume resta ferma a metà classifica a quota 10. Vincela, che tra le mura amiche ha la meglio per 2-0 sul Trento. A decidere la gara sono le reti di due difensori sugli sviluppi di calcio d’angolo. I padroni di casa passano al 44? con Piccinini, mentre ...

... che arriva dieci giorni dopo quello ottenuto, sempre alla Zanelli, ai danni del Brescia, aumenta le quotazioni dei biancorossi nella contesa per il secondo posto stagionale inA1 alle spalle ...

Non solo giocatori di Serie A. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona, ci sarebbero anche diversi giocatori di Serie B e C coinvolti nella vicenda scommesse che fin qui ha acceso i riflettori su