Serie A | “Zalewski è il quarto scommettitore” | Corona accusa l’esterno della Roma

(Di sabato 14 ottobre 2023) 2023-10-13 16:15:30A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: SÌi calciatori continuano ad essere collegati al sistema di scommesse illegali che sta sconvolgendo il calcio italiano. Prima è stato il giocatoreJuventus Nicola Fagioli (Juventus) Dopo essere stato arrestato, ha confessato e ha tirato la coperta. Ieri lo erano Sandro Tonali (Newcastle United) e Nicol Zaniolo (Aston Villa) coloro che hanno lasciato il concentramentoNazionale italiana a Coverciano dopo essere stati interrogati dalla Procura federale presso l’albergoAzzurra. E oggi Fabrizioil giornalista che anticipa tutto ciò che accade nell’inchiesta, ha rivelato unnome: Nicola, ala...

... un ex Inter Secondo Il Fatto Quotidiano Corona avrebbe appreso il nome di(non indagato, ... Alcuni sono diA. C'è anche un compagno di squadra, pressoché suo coetaneo. Non ci sono altri ...

Caso scommesse: dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, il quarto nome è ... Eurosport IT

Corona, le scommesse: "Il quarto nome è Zalewski". Poi audio su Fagioli Tuttosport

La Serie A è stata travolta dal caso scommesse, con l'inchiesta che continua ad andare avanti: tremano altri 10 giocatori ...2' di lettura 14/10/2023 - Cartellone del Comune in collaborazione con la Commissione per le pari opportunità della Regione Marche Montegiorgio- Fissate le date: sono quelle in cui, da domenica 15 ...