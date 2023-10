Serie A Femminile | quarta giornata | programma e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Quest’oggi alle 12.30 prende il via ladelladi calcio che poi proseguirà fino a domani con un fine settimana che si preannuncia piuttosto interessante. Da un certo punto di vista infatti, non ci sarà il problema della coincidenza di orari tra il campionato maschile e quello, complice la sosta per le nazionali. Un fattore che negli scorse giornate ha limitato il pubblico da casa e forse anche allo stadio. Andiamo però a vedere che cosa riserva oggi ile dove vedere inle partite della: ilCrediti Foto: AS Roma ...