Serena sul caso scommesse | «Non solo ludopatia Ho paura che la vicenda ci racconti qualcosa di più ampio…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Aldo, ex giocatore, ha parlato a La Repubblica del recenteche sta coinvolgendo diversi giocatori italiani. Ecco il suo pensiero Aldo, ex giocatore, ha parlato a La Repubblica del recenteche sta coinvolgendo diversi giocatori italiani. Ecco il suo pensiero. PAROLE – «Non credo sia. Hoche lacidi più ampio sulla nostra società,che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragili. Oggi i giovani si trovano immersi in una realtà parallela con intere generazioni risucchiate da smartphone e tablet, ragazzi intrappolati lì dentro. La vita sembra ...