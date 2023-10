Serena | «Caso scommesse | non è solo ludopatia Giovani risucchiati dagli smartphone»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’ex attaccante Aldoha così parlato dell’ormai notonel calcio italiano: ecco cosa ha detto Aldoha detto la sua sulin un’intervista concessa a Repubblica. LE PAROLE – «Non credo sia. Ho paura che la vicenda ci racconti qualcosa di più ampio sulla nostra società, qualcosa che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragili. Isi trovano immersi in una realtà parallela, con intere generazioni risucchiate dae tablet, ragazzi intrappolati lì dentro».