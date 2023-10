(Di sabato 14 ottobre 2023) In, dove si voterà il 17prossimo per elezioni parlamentari anticipate, il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar, resta largamente in testa ...

In, dove si voterà il 17 dicembre prossimo per elezioni parlamentari anticipate, il Partito del progresso serbo (, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic, resta largamente in testa nei ...

Serbia: Sns di Vucic guida i sondaggi in vista di voto dicembre ... Agenzia ANSA

Serbia: Vucic, nuove elezioni anticipate probabilmente a marzo Agenzia ANSA

In Serbia, dove si voterà il 17 dicembre prossimo per elezioni parlamentari anticipate, il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic, resta largamente in testa ne ...In Serbia, where early parliamentary elections will take place on December 17, President Aleksandar Vucic's Serbian Progress Party (SNS, conservative) remains in the lead in the electorate's favor. (A ...