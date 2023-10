Selin Genc | chi è Gulten di Terra Amara

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023)Taskin, tra i personaggi più amati di, soap nella quale ha una relazione con Cetin, interpretato da Aras Senol., la storia diinI due attori turchi saranno ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconteranno tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Silvia Toffanin.è nata nel 1994 a Istanbul sotto il segno del Cancro: si approccia al teatro da giovanissima, unendosi al gruppo scolastico. Frequenta l’Università di Isik di Sile nella sua città natale, dove consegue la laurea in ingegneria industriale, per poi continuare il percorso artistico dedicandosi interamente al teatro. Decide ...