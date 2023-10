Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano | avvicendamento al vertice

Un disservizio continuo, che si ripete ogni mattina , che provoca pesanti ripercussioni sull'attività didattica e che ha persino indotto qualche studente a cambiare. È c aosall'...

Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito Italiano, avvicendamento al ... anteprima24.it

Belluno. Scuola, il bilancio del primo mese: la fuga dei professori e il problema trasporti. Il dirigente prov ilgazzettino.it

In classe in ritardo per colpa del pullman. Un disservizio continuo, che si ripete ogni mattina, che provoca pesanti ripercussioni sull’attività didattica e che ha persino indotto qualche studente a ...Partenze anticipate per le corse mattutine, probabile arrivo di nuovi mezzi e un’interlocuzione continuativa tra Provincia di Lecce e le aziende di trasporto. Le prime soluzioni al caos ...