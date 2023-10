Scuola senza voti | le sperimentazioni in tutta Italia | «Combatte l’ansia da prestazione e funziona»

(Di sabato 14 ottobre 2023) C’è un fenomeno che, passo dopo passo, sta prendendo piede anche in. È la, un modello che sempre più istituti superiori stanno scegliendo di abbracciare con risultati spesso incoraggianti. Da mesi le principali associazioni studentesche protestano contro un modello didattico ritenuto ormai obsoleto, nonché corresponsabile dell’aumento dei disturbi psicologici e dei problemi d’ansia fra i giovani. Ad oggi sono diverse le scuole che hanno abbracciato la sperimentazione, abolendo la suddivisione in quadrimestri e pubblicando idegli studenti solo alla fine dell’anno. Tra gli istituti che hanno accolto le richieste degli studenti sull’abolizione dei, racconta oggi Repubblica, ci sono il Marco Polo di Firenze, il Volta di Piacenza, lo scientifico Bottoni ...

... uno è stato arrestato pochi minuti dopo di lui mentre si aggirava davanti a un'altra. Il ... i terroristi di Hamas penetravano all'alba nel Sud di Israele, con un'operazioneprecedenti, a ...

Scuola senza zaino, boom in Italia: oltre 300 istituti hanno aderito. Banchi condivisi, libri e quaderni restano in classe Orizzonte Scuola

Scuola senza voti, Novara dice sì: “La pagella è un retaggio del passato, antiquata e agghiacciante. Così si umiliano gli alunni” Orizzonte Scuola

A causa "della presenza di vistose fessurazioni nelle pareti perimetrali, che richiedono un urgente intervento di messa in sicurezza", con un'ordinanza, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha dis ...La scuola senza zaino prende piede in Lombardia. L’innovativa metodologia didattica mette da parte lo zaino e introduce un approccio più laboratoriale e inclusivo. Il metodo è stato introdotto per la ...