Scuola | concorso ATA fino ai 66 anni | tutte le informazioni

Leggi su quifinanza

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA è in corso di definizione e, in vista della scadenza dei contratti triennali del prossimo anno, si attendono le regole delterza fascia con le nuove posizioni aperte per impiegati amministrativi, assistenti tecnici e ausiliari. Le novità delATA Il bando sarà rivolto a cittadini italiani e dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 66, che abbiano una posizione regolare verso gli obblighi di leva e il pieno godimento dei diritti civili e politici. Per entrare nelle nuove graduatorie terza fascia ATA, acronimo di “amministrativo, tecnico e ausiliario”, valide per il triennio 2024-27, i candidati dovranno presentare i titoli posseduti che verranno valutati tramite un punteggio. I partecipanti alritenuti idonei saranno inseriti ...