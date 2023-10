Scozia | il Presidente Mulraney | “Non abbiamo richiesto audio VAR per gol annullato”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) La FA Scozzese non haalla Uefa l’degli ufficiali della gara in cui laappunto ha perso contro la Spagna per un gol. Calcio di punizione e gol di Scott McTominay, quest’ultimoper fuorigioco. Ilha parlato al programma Sportsound della BBC Scotland: “chiesto chiarezza, nonchiesto l’una responsabilità nei confronti dei nostri tifosi e della nazione. Dobbiamo rappresentare adeguatamente la nostra nazione. La trasparenza è molto importante ed è quello chechiesto. Sono sicuro che la Uefa ci darà una spiegazione, che poi potremo dare”. E sull’VAR: “Parte del motivo ...