Scoperta una Nuova Frontiera del Sistema Solare | Dodici Enormi Oggetti Planetari Emergono oltre Plutone

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una potenziale svolta nell'esplorazione delrivela una sorprendente: la presenza diimponentidi dimensionie, indicando l'esistenza di una "seconda cintura di Kuiper" densa di misteriosi abitanti. Alladi Nuove Frontiere Al di là della fascia di Kuiper, la zona ai margini esterni del, una squadra di astronomi internazionali ha fatto unastraordinaria. Hanno individuatograndi, mai osservati prima in una posizione che sfida le attuali conoscenze. È importante notare che il processo di conferma di questaè ancora in corso, ma se fosse ...

... un piccolo comune sconvolto dalla terribile uccisionedonna di 53 anni, originaria della Campania . E' stato un femminicidio, l'ennesimo, e ladel delitto è avvenuta poco prima dell'...

Scoperta una nuova specie di coleottero nelle grotte del Parco dell'Etna La Scintilena

Operazione anti «pezzotto»: a Canosa scoperta una centrale di trasmissione abusiva di canali Sky, denunciato gestore La Gazzetta del Mezzogiorno

Jana capirà che si tratta di un'altra delle astuzie di Cruz e così pregherà Maria di tornare a casa di Dolores per mantenere la comunicazione con la persona misteriosa che ha scoperto vivere ... Pare ...Semi, prodotti e strumenti per la coltivazione e una pianta di cannabis in essicazione. E ancora 110 grammi di "erba" già pronta per lo smercio e 5 grammi di hashish. Questo il bilancio del sequestro ...