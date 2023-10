Scommesse | Spalletti a poche ore da Italia-Malta | I calciatori devono stare attenti agli sciacalli

(Di sabato 14 ottobre 2023) « Isapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie di professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare e a osservare i comportamenti di personaggi famosi, vanno a sciacallare un pò su quello che loro fanno per avere pubblicità ». Così il commissario tecnico della Nazionale, Luciano, commentando le vicende che riguardano alcuni...

", ha detto Lucianoa Rai Sport sul caso, che per ora ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. Poi il commissario tecnico ha ribadito: " Ci dispiace per quello che è successo, ...

Il ct dell'Italia: "Ci sono professioni dove si diventa famosi e ci si fa pubblicità sciacallando sulla notorietà di altri". Messaggio a CoronaLuciano Spalletti spiega a Tonali e Zaniolo come va il mondo per quelli come loro e attacca Fabrizio Corona senza nominarlo ...