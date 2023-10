Scommesse | novità sul quinto nome | l’annuncio spiazza tutti

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023) C’è grande attesa per conoscere ilcoinvolto in questo caso. Ma in questi ultimi minuti è arrivato un annuncionte. Fabrizio Corona prosegue la sua personale indagine sui calciatori coinvolti nel caso. Ad oggi sono quattro i nomi annunciati, ma la sensazione è che non sia assolutamente finita qui. Corona fa ildei giocatori coinvolti nel caso– Notizie.com – © AnsaIn questo sabato, stando alle ultime indiscrezioni date dallo stesso Corona, doveva essere svelato il. Ma alla fine l’ex fotografo ha deciso di non parlare e aspettare la serata di martedì quando sarà ospite del programma di Nunzia Di Gerolamo. Lì saranno resi pubbliche le prove e ...