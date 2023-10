Scommesse | Marotta | “Riempiamo gli spazi vuoti con iniziative positive”

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Scommettere è un vizio e come tale va vissuto e combattuto dal punto di vista etico. Il calciatore professionista fa parte di una categoria di sportivi particolare. Sono ricchi, lo diventano presto, hanno tantissimie bisogna riempirli con. Spesso ci sono mancanze di valori, vanno aiutati a crescere”. Questo è il commento dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppesul casoche ha coinvolto personaggi di spicco come Zaniolo, Tonali e Fagioli. “Credo che la classe dirigenziale, sia essa espressione dei club o delle rappresentanze sindacali, sia mancata. Ho assistito agli scandali sul calcio, siamo nel 2023 e si ripetono sempre le stesse cose. Di fronte a un cambiamento generazionale serve un cambiamento ...

Il pensiero disul caso -diplomatico dopo lo sfogo di Lukaku. Il dg dell'Inter dice: "Sono dinamiche che, per chi come me ha visto tante partite, non possono spaventare. ...

Inter, Marotta replica a Lukaku e si espone su Zhang e caso-scommesse Virgilio Sport

Marotta: "Quando ero al Monza vendetti la metà del cartellino di ... Forza Monza

Obiettivo seconda stella. Giuseppe Marotta non si nasconde sul palco del Festival dello Sport, e mette il 20º scudetto davanti alla conquista di quella Champions che l’Inter ha sfiorato solo pochi ...Il dg nerazzurro al Festival dello sport torna sulla polemica col belga, rivela aneddoti di mercato e tra scudetto e Champions sceglie la seconda stella ...