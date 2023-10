Scommesse | l' inchiesta nel calcio si allarga

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il sasso all'improvviso diventa valanga. L'indagine sulleillegali nelè esplosa in poche ore, partendo dal centrocampista della Juventus Fagioli perre il proprio raggio sul pallone italiano, sconfinando pure il Premier League, ma al momento senza sfociare nel. Non ci sono risultati aggiustati, spesso le puntate non riguardano nemmeno ilma solo la natura illegale del gioco d'azzardo, perché piazzate attraverso piattaforme extra-Ue o prive di concessione. Insomma, questioni regolabili con un'ammenda. È un po' il caso di Nicolò Zaniolo, finito giovedì nel calderone insieme a Sandro Tonali con conseguente abbandono del ritiro della nazionale, che avrebbe ammesso l'utilizzo di una piattaforma ma solo per giocare a blackjack, senza essere a ...