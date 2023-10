Scommesse | le accuse di papà Fagioli | Conosco mio figlio | ecco di chi è la colpa

(Di sabato 14 ottobre 2023) Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo adesso non mi ascolterebbe nessuno. Non lo vedo da domenica . Col senno di poi, posso dire che forse qualcosa lo turbava, ma ...

Caso, la risposta del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo lepiovute verso di lui Saverio Sticchi Damiani, numero uno del Lecce, è stato tirato in mezzo da alcune voci nel ...

Corona accusa: "Anche Zaniolo e Tonali facevano scommesse proibite" Corriere dello Sport

Scandalo scommesse, Corona fa il quarto nome: “È Nicola Zalewski della Roma”. Lui nega Il Fatto Quotidiano

Lucinao Spalletti stasera lancerà Domenico Berardi come ala del suo tridente e per il futuro apre a Matias Soulé, 21 anni, attaccante italo-argentino della Juve in prestito ...Il caso Fagioli ha scoperchiato un mondo. Scommesse su piattaforme illegali, possibili legami di quel mondo con la malavita. Scoperto quasi per caso il nome di.