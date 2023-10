Scommesse | Grassani | «i club potrebbero cavarsela con una modesta ammenda»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 ottobre 2023)nel calcio, per il Corriere dello Sport scrive l’avvocato Mattia(qui invece parla della famosa penale di Spalletti nel contratto col Napoli) Prematuro, invece, formulare analoghe conclusioni per gli altri atleti finiti nel mirino della Magistratura penale e, verosimilmente, di quella sportiva. Troppe le caselle ancora mancanti nel puzzle che riguarda Zaniolo e Tonali. Solo nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro. Idi appartenenza, invece,con unao, addirittura, con il proscioglimento, se riusciranno a scindere i comportamenti dei tesserati dalla catena di controllo prevista da Codice Etico e applicazione della L. 231/01, dimostrando di avere adottato ogni misura per prevenire tali fenomeni ...