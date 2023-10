Scommesse | Abodi | “Non è la prima e non sarà l’ultima pagina nera Un’occasione per rigenerare un sistema”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Tonali e Zaniolo fuori dalla Nazionale mi preoccupa e amareggia. Nonmai il singolo che produce un effetto, fenomeni come questi vanno affrontati di petto. Esistono, se escono è meglio piuttosto che rimangano striscianti. Impatto che può avere? In termini economici li misureremo a breve perché si chiuderà la negoziazione sui diritti tv e vedremo. Se esce un giocatore dal campo ne entra un altro,occasione per rigere unche ha margini enormi. La rispostaimportante,fondamentale come sapremo cogliere questa opportunità”. Così Andrea, ministro per lo sport e i giovani, nel suo intervento all’assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria in corso a Capri. “Deve essere uno choc che deve mortificarci, ma darci stimoli giusto per ...