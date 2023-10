Scienza | così l’IA “poliglotta” diventa assistente di laboratorio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’intelligenza artificiale impara a leggere numeri e modelli di qualsiasi disciplina scientifica, dalla matematica alla fisica e all’astronomia, eundisenza precedenti, una sorta didellapronta ad aiutare gli scienziati di ogni campo ad analizzare la crescente quantità di dati prodotta in tutti i settori della ricerca. Il nuovo sistema si chiama Polymathic AI ed è il risultato di un progetto internazionale, che utilizza la stessa tecnologia alla base di ChatGpt. L’iniziativa è stata lanciata da un gruppo di fisici e matematici in una serie di articoli online su arXiv, la piattaforma che accoglie gli articoli non ancora sottoposti al vaglio della comunità scientifica. A differenza di ChatGpt, il nuovo sistema di IA dedicato alla ...