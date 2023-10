Sci alpino | Sofia Goggia | “La squadra azzurra sta facendo la storia”

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Il nostro sport è particolare perché ti alleni tutte insieme ma al cancelletto sei una contro l’altra. Con le ragazze stiamoladello sci, non c’è mai stata unafemminile così forte e in questo gruppo ci sono elementi con delle particolarità introvabili nelle altre. Per me è un onore allenarmi con loro perché mi fanno da traino”. Lo ha detto la sciatrice italiana, intervenuta al Festival dello Sport di Trento. Parlando della sua passione, poi,ha ricordato come “lo sci è sempre stato un sogno, se mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare da grande avrei risposto la campionessa”. “Sul mio casco ho la skyline di Bergamo, città dove sono nata ed essere bergamasca significa portare l’indole orobica, che ha valori molto forti. Vengo da una ...

"Milano - Cortina Io voglio fare anche Crans Montana del 2027". TRENTO - "La Coppa del mondo generale sarebbe un sogno, la consacrazione per me. Chi è che non la sogna Ma bisogna essere realisti ed ...

