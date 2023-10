(Di sabato 14 ottobre 2023) Secondo quanto riportato da discoveryalps.it, la pista sul ghiacciaio Rettenbach di(Austria), sarebbe quasi pronta per ospitare il classico opening stagionale delladeldi sci: la stagione 2023-2024prendere il via a fine mese, con i giganti di sabato 28 (donne) e domenica 29 (uomini). Siamo sulla catena delle Alpi, nel Tirolo: fino a fine settembre il meteo era stato clemente, e dunque non vi erasulla pista, ma gli organizzatori hanno giocato d’anticipo e nella prima metà del mese di ottobre hanno preparato il fondo grazie allaimmagazzinata al terminate della scorsa stagione. Le previsioni meteo di GeoSphere Austria, inoltre, prevedono un leggero peggioramento delle condizioni ada lunedì 16, e ...

Ascensioni estreme in stile, traversate in barca vela per aprire nuove vie di arrampicata in Groenlandia,estremo sulle cime dell'Anapurna e del Dhaulagiri, racconti di un ex atleta di...

Sci alpino: Goggia 'Il sogno resta la Coppa del mondo generale' Tiscali

Sci alpino, si farà Soelden Niente neve, ma la Coppa del Mondo dovrebbe partire OA Sport

Sofia Goggia scalpita in vista della stagione che sta per cominciare: la fuoriclasse azzurra della discesa libera dal palco del Festival dello Sport ha fissato gli obiettivi da raggiungere, rimanendo ...Piste aperte 11 mesi, dal 14 ottobre 2023 fino a settembre 2024, grazie al nuovo Matterhorn Alpine Crossing che permette il collegamento diretto con la località svizzera di Zermatt ...