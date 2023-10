(Di sabato 14 ottobre 2023) "Ladel Pd sarà l'11e annuncio qui che si terrà indela Roma. Adesso si tratta di far convergere 1500 piazze in una sola per dimostrare che c'è un'altra Italia ...

"Ladel Pd sarà l'11 novembre e annuncio qui che si terrà in piazza del Popolo a Roma. ... Così la leader del Pd, Elly, alla festa del Foglio in corso a Palazzo vecchio a Firenze. ...

Schlein, manifestazione Pd in piazza del Popolo l'11 novembre Tiscali Notizie

Schlein: "La manifestazione Pd dell'11 novembre sarà a Piazza del Popolo" Il Foglio

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La manifestazione del Pd sarà l'11 novembre e annuncio qui che si terrà in piazza del Popolo a Roma. Adesso si tratta di far convergere 1500 piazze in una sola per dimostrare ...(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Se mi devo ritrovare a manifestazioni in cui ambiguamente ci sono fiancheggiatori di Hamas, io non potrò mai partecipare". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla fes ...