Schlein detta la linea al Pd sul Medio Oriente 

(Di sabato 14 ottobre 2023) AGI - C'è chi, fra i dem, la definisce già la "regola del silenzio": sul conflitto in Israele parla solo la segretaria o, in second'ordine, il responsabile Esteri Pd, Peppe Provenzano. Una strategiata dall'estrema delicatezza della materia e anche dal precedente dossier Ucraina, viene spiegato. Ellysi è insediata al Nazareno quando il Partito Democratico aveva già stabilito unae a ogni scostamento da quellasono seguiti scontri interni, polemiche e accuse ai vertici dem. Si ricordi, ad esempio, il voto al piano europeo Asap per finanziare la produzione di munizioni da inviare a Kiev. Forte di quella lezione,si è data e ha dato al proprio partito una regola ferrea: degli sviluppi inriente parla solo la segretaria. Spicca, infatti, la ...