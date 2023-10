Scandalo scommesse | Tuttosport | “Fagioli ha giocato più di un milione 30 calciatori coinvolti”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Repubblica torna a far luce sullodi calcioche avrebbe coinvolto trentari di Serie A oltre a. Il calcio italiano è in tumulto a causa del vastodi calcio, come riportato dal quotidiano Repubblica. Nicolòè emerso come uno dei protagonisti di questa vicenda. Si stima cheabbia scommesso oltre undi euro in pochi mesi, coinvolgendo anche altri suoi colleghiper ampliare la rete diillecite. Non solo, ma anchedi spicco come Zaniolo e Tonali sono statinel caso. La polizia sta indagando sulle ...