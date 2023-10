Scandalo scommesse | Tonali a Milano in lacrime | il racconto

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sandroè avvilito. Il blitz della squadra mobile di Torino nel ritiro degli Azzurri a Coverciano lo ha segnato. C’è anche il suo nome tra i faldoni del nuovo “”, l’indagine della procura del capoluogo piemontese che ha notificato un avviso di garanzia anche al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli e all’esterno ex Roma, oggi all’Aston Villa Nicolò Zaniolo. Raccontano di unin, sconfortato davanti alla famiglia e al suo procuratore.Dopo il primo incontro con la polizia in Toscana e il congedo della FIGC – si legge sulla Gazzetta dello Sport – Sandro è tornato a. Ad attenderlo i genitori, il suo agente, Giuseppe Riso, e la fidanzata Giulia. “Non sono mancate le”, scrive la rosea. “Non avrebbe mai voluto essere ...

L'avvocato Paco D'Onofrio ha parlato delle conseguenze per i calciatori coinvolti nel caso: dalla squalifica ai possibili scontiLodellesta emergendo in maniera sempre più importante. Soprattutto in considerazione del fatto che oltre ai nomi già annunciati da Fabrizio Corona c'è tutta l'impressione che il caso ...

Scandalo scommesse, Corona fa il quarto nome: “È Nicola Zalewski della Roma”. Lui nega Il Fatto Quotidiano

Scandalo scommesse: cosa rischiano i club dei giocatori coinvolti Tuttosport

L’avvocato Paco D’Onofrio ha parlato delle conseguenze per i calciatori coinvolti nel caso scommesse: dalla squalifica ai possibili sconti Lo scandalo delle scommesse sta emergendo in maniera sempre ...Scandalo scommesse, possibili dimissioni del presidente della Figc Gabriele Gravina Il ministro Abodi fa il punto della situazione Il mondo del calcio italiano trema in merito alle ultime vicende che ...