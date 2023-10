Scandalo scommesse | indizi sulla fonte di Corona | “è lo zio di…”

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Sappi che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine. Club coinvolti? Cinque o sei ma non posso fare i nomi sennò vengo indagato. Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo dopo la partita (martedì dopo Inghilterra-Italia, programma su Rai 3, ndr)”. Fabriziocontinua a martellare il calcio italiano a suon di dichiarazioni sferzanti in merito al caso. Le ultime parole, rilasciate durante l’intervista a “La Repubblica”, regalano qualche altro dettaglio interessante. LaQuattro i nomi rivelati dall’ex fotografo dei vip (Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski), ma sarebbero molti di più.si è detto pronto a svelare anche ladelle sue notizie, rivelando già qualcheo: “faremo altri nomi e ...

Il giorno di Italia - Malta è arrivato a Bari gli azzurri, travolti dallo, torneranno in campo. Nella probabile formazione scelta da Spalletti dovrebbe esserci un solo napoletano in campo: Donnarumma Darmian Mancini Bastoni Di Marco Barella Locatelli ...

Caos scommesse nel mondo del calcio: non solo Fagioli da tramite per Zaniolo e Tonali, ma avrebbe scommesso anche un milione in pochi mesi ...Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha rivelato nuovi dettagli sullo scandalo scommesse che ha coinvolto Fagioli e altri giocatori.